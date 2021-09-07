Россия в десятке стран мира по количеству евреев

На сегодняшний день на территории России проживает 150 тысяч евреев, что соответствует седьмому месту в мире по количеству еврейского населения.

Такие данные предоставило "Еврейское агентство для Израиля" в исследовании по количеству еврейского населения, живущих за пределами Израиля. Исследование приурочено к еврейскому Новому году — Рош ха-Шана.

В пятерку лидеров по численности евреев вошли: Израиль, там проживает 6,9 миллионов, США — 6 миллионов, Франция — 446 тысяч, Канада — 393 тысяч, Великобритания — 292 тысяч и Аргентина — 175 тысяч. В целом, в мире насчитывается более 15 миллионов евреев, следует из данных исследования.

"Цифры включают тех, кто считает себя евреями и не отождествляет себя с другой религией. Если также включить тех, кто имеет право на израильское гражданство в соответствии с законом о возвращении, общее количество людей в мире возрастает до 25,3 миллиона человек",- сказано в сообщении.

Кроме того, в мусульманских и арабских странах живут еще порядка 27 тысяч евреев, 14 тысяч из которых находятся в Турции, более 9 тысяч — в Иране, порядка двух тысяч — в Марокко и одна тысяча — в Тунисе.

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