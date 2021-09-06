Площадка для стритбола появится в пойме реки Чермянки после благоустройства

Жители северо-востока Москвы смогут играть в стритбол в своем округе. Специальная площадка появится в пойме реки Чермянки после благоустройства природной территории. Как рассказал глава муниципального округа Отрадное Валентин Татарченко, местные жители очень ждут завершения работ.

Новая площадка для стритбола будет находиться между улицей Мусоргского и проездом Дежнева. Игровая зона станет частью спортивного кластера, который специалисты обустраивают сейчас на участке. Помимо площадки для стритбола, там появятся футбольное поле с подогревом, скейт парк и хоккейная коробка.

"Жители округа и раньше занимались на этом месте спортом. Поэтому, когда его решили благоустроить, попросили, помимо прочих тренажеров, сделать специально отведенную площадку для игры в стритбол", — рассказал Татарченко.

Сейчас для площадки по стритболу уже подготовили основание. Скоро приступят к завершающему этапу — укладке резиновой крошки и нанесению разметки. В центре площадки установят стойку с двумя кольцами. Площадь игровой зоны составит 500 квадратных метров. Необычный вид ей придаст амфитеатр, который превратит объект в мини-стадион. Работы в зоне для стритбола планируется завершить до начала зимы.

"Зоны отдыха в пойме реки Чермянки очень востребованы и среди взрослых, и среди семей с детьми. Еще перед общественным обсуждением проекта большинство жителей высказались "за". Я думаю, все с нетерпением ждут открытия этого зеленого пространства", — добавил Татарченко.