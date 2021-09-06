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Собянин призвал москвичей голосовать через интернет

Россия » Центр » Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин примет участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое будет применяться на Всероссийских выборах в столице с 17 про 19 сентября. Об этом градоначальник сообщил в своём персональном блоге.

Собянин призвал москвичей голосовать через интернет

"В противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование — способ относительно новый. Но при этом более быстрый, удобный и надёжный. Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома. Поэтому я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной Думы с помощью сети интернет", — сообщил мэр.

Собянин отдельно отметил, что онлайн-голосование является наиболее безопасным "в условиях не закончившейся пандемии COVID-19" и подчеркнул, что заявку на участие в системе ДЭГ подали уже около полутора миллиона москвичей.

ДЭГ будет применяться на выборах не впервые — система уже прошла семь проверок и трижды применялась на выборах:

  • в Мосгордуму в 2019 году,
  • на довыборах муниципальных депутатов районов Марьино и Бабушкинского
  • и на голосовании по поправкам к Конституции в июне 2020 года.

Угроза распространения коронавирусной инфекции беспокоит не только градоначальника, но и представителей крупного бизнеса, которые, опасаясь второго локдауна, предложили Московской торгово-промышленной палате провести для участников ДЭГ акцию "Миллион призов — #ВыбираемВместе".

В рамках программы будут разыграны 20 квартир и 100 легковых автомобилей, вне зависимости от того, за кого избиратель отдаст свой голос, а также сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей, которые можно потратить в торговых сетях

  • "Магнит",
  • "Пятёрочка",
  • "Детский мир",
  • "Ригла",
  • "Азбука вкуса",
  • "Дикси",
  • "Лента",
  • "Спортмастер",
  • а также в аптечных, ресторанных сетях и в предприятиях общественного питания.

Для того, чтобы проголосовать без посещения избирательного участка и стать участником розыгрыша призов, достаточно зарегистрироваться в ДЭГ на портале mos. ru или сайте Госуслуг. В случае возникновения проблем с регистрацией можно обратиться на горячую линию по телефону: +7 (495) 539-56-56. Сообщения о проблеме с регистрацией или голосованием также принимают по электронной почте support-vybory@mos.ru.

Задать свой вопрос также можно с помощью чат-бота mos. ru. Кроме того, москвичи могут обратиться за консультацией по телефону единой справочной службы Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Специалисты ответят не только электронным избирателям, но и тем, кто планирует голосовать на участках.

Выборы в Госдуму, довыборы в Мосгордуму и муниципальные выборы в районе Щукино пройдут в столице с 17 по 19 сентября.

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Автор: Ольга Лазарева
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