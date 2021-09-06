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Цена на красную икру выросла до исторического максимума

Россия

Килограмм красной икры в апреле стоил в пределах  4 700 рублей. В июне цена за деликатес выросла вдвое: до 9 тысяч рублей за килограмм.

Цена на красную икру выросла до исторического максимума

Эксперты отмечают, что такая цена неприемлема даже для дальневосточного деликатеса. Они заявляют, что себестоимость икры составляет 290 рублей за килограмм, где 80 рублей считают за работу технолога, 10 рублей — тара, 100 рублей оплачивается за ингредиенты для консервации и еще 100 рублей — это затраты на энергоресурсы, пишет "Общественная служба новостей".

Неадекватный рост цен за любимый всеми деликатес — не что иное, как действия спекулянтов. Наценка на красную икру не может быть в 20 раз выше себестоимости.

Более того, как заявил лидер Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, стоимость красной икры в России в этом году будет снижаться, и не только красной. Причина падения цены — благоприятный улов в текущем году и изобилие продукта.

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Красная икра на вес золота
Автор: Редакция Правда.Ру, Редактор: Ольга Алексеева
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