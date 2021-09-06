В Хабаровске открылся форум о преступлениях милитаристской Японии

В Хабаровском крае открылся международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы". В эти дни группа мировых учёных рассмотрит и обнародует документы, посвящённые исторической правде о Дальневосточной Победе Красной армии во время Второй мировой войны, а также спасению всего мира от бактериологической войны.

На форуме будут представлены малоизвестные страницы Второй мировой войны по самому процессу в Хабаровске, когда была поставлена точка, а также документы, приуроченные к процессу 1949 года и к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийский трибунал — 1946-1948 годов).

В ходе форума пройдёт пленарное заседание "Хабаровский процесс как ключевая точка исторической памяти в условиях современных информационных и политических вызовов", передаёт РИА Новости.

Позже пройдёт открытие выставки архивных документов "Хабаровский процесс в зеркале исторической памяти".

Среди архивных материалов много трофейных протоколов, подписанных главнокомандующим Квантунской армией Отодзо Ямадой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.