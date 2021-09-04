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Кабмин обновил список наиболее востребованных профессий в экономике России

Россия

В России обновили перечень профессий, необходимых для развития экономики страны. Список профессий был расширен на 55 пунктов по специальностям и на 35 — по профессиям.

В обновленный список вошли области робототехники, социальной сферы, строительства, медицины, логистики и многие другие. Об этом говорится в постановлении, опубликованным на сайте Кабинета Министров.

По данным пресс-службы Кабмина, в России наиболее востребованы дефектоскописты, мастера ландшафтного и садово-паркового строительства, лепщики, специалисты по архитектурному делу и графические дизайнеры.

Студенты, обучающиеся по специальностям из списка, смогут получить дополнительную стипендию в размере четырех тысяч рублей. Ранее перечень востребованных профессий обновлялся в 2014 году.

 

 

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Автор: Владан Джурич
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