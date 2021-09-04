Рогозин: Россия и США продолжают сотрудничество по ракетному двигателю РД-181

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что России и США продолжают сотрудничать по проекту ракетного двигателя РД-181.

По двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся", — написал Рогозин в своем Facebook.

По словам Рогозина, Россия будет рада сотрудничеству по двигателю РД-180 в случае, если американская сторона будет заинтересована в приобретении ракетного оборудования. Двигатели РД-180 предназначены для обеспечения пусков ракет по программе Boeing.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило партнерство с США по поставкам российских двигателей РД-181М. Производством двигателей занимается НПО "Энергомаш", входящий в состав Роскосмоса. Со стороны Вашингтона — корпорация "Орбитал Сайенсиз ЛЛС".

Заключение контракта между Россией и США станет возможным после урегулирования вопросов об интеллектуальной деятельности в результате эксплуатации двигателей.

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