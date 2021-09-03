Путин объяснил, почему никуда не отпустит Шойгу и Лаврова

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) признался, что его не радует перспектива ухода в депутатский корпус сразу двух министров — обороны Сергея Шойгу и иностранных дел Сергея Лаврова. Оба участвуют в выборах в Государственную Думу от партии "Единая Россия".

Когда на пленарном заседании ВЭФ российскому лидеру задали вопрос, как он относится к желанию Лаврова и Шойгу баллотироваться в нижнюю палату парламента, Путин ответил: "Жалко".

"Оба хорошо работают на своих местах, — пояснил президент. — Но коллеги обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей".

Вместе с тем Путин добавил, что Лаврову и Шойгу в конечном итоге самим решать, менять ли им место работы после голосования.

19 июня, по итогам съезда "Единой России", в общефедеральную часть списка партии, наряду с прочими, по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

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