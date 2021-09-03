Бизнес-омбудсмен РФ выступил против городов-миллионников на Дальнем Востоке

Следствием создания на Дальнем Востоке городов-миллионников может стать появление огромных безлюдных территорий в этом регионе, считает Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Если мы соберём все население Дальнего Востока в один город, образуются безлюдные территории огромные, сравнимые со всей территории Европы, это неправильно", — заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен.

Он рассказал, что в Институте экономики роста имени Столыпина считают целесообразным увеличивать число городов с населением около 300 тысяч человек.

"В этих городах удобнее жить, чем в бетонных джунглях. Это не только социально лучше — ближе к природе, но и это выгодно экономически. На Дальнем Востоке, по нашему мнению, должны быть десятки средних городов, и это будет выгодно экономически", — заявил Борис Титов.

Ранее на Восточном экономическом форуме Минвостокразвития РФ и власти Приморья подписали соглашение о создании в 30 км от Владивостока города Спутник. После его возведения численность населения агломерации, включающей города Владивосток, Артём и Спутник, должна составить 1 млн человек.

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