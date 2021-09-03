ВЦИОМ: более 60% россиян доверяют Путину

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия Владимиру Путину составляет 62%.

Российскому лидеру доверяют 61,9% опрошенных ВЦИОМ жители России, при этом одобряют Владимира Путина на посту президента страны более 58% граждан, сообщает РИА Новости.

"По итогам опроса, недоверие к Путину отметили 33,2% россиян. При этом 30,5% опрошенных отметили, что не согласны с работой гослидера на президентском посту", — говорится в сообщении.

Вместе с тем деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 39,9% жителей страны и 19,3% высказались против. В целом, работу правительства России положительно оценили 35,4% опрошенных, и 32,4% россиян отметили недостатки в работе кабмина.

Социологический опрос "Спутник" проходил методом телефонного интервью на протяжении недели, с 23 по 29 августа 2021 года. В нем приняли участие более одиннадцати тысяч россиян.

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