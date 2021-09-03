Греф: доходы россиян к 2035 году снизятся на 14%

Доходы населения России к 2035 году снизятся более чем на 14%. Для того чтобы этого не случилось, необходим переход к ESG-трансформации, заявил глава Сбербанка России Герман Греф в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в эти дни во Владивостоке.

"К таким результатам Россия придёт "благодаря" достижениям углеродной нейтральности. То есть можно ожидать сокращения бюджета доходов свыше 5 триллионов рублей. Чтобы этого не допустить, необходимо уже сейчас продумать и просчитать каждый шаг", — сказал Греф.

Как уточнил глава Сбербанка, необходимо будет как можно быстрее внедрить такие простые на первый взгляд вещи, как, например, система "умного" дома или новая подача отопления, и многое другое.

Он назвал риски "зелёного" перехода для РФ.

"Снижение выручки от экспорта, сократится занятость населения, а моногорода будут испытывать ощутимые проблемы, что приведёт Россию к утере лидерства на мировом рынке энергетики", — указал Греф.

Он уверен, что помочь сможет только переход к принципам устойчивого развития ESG, которые включают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний.

Для справки

ESG — экологическое, социальное и корпоративное управление (англ. Environmental, Social, Governance).

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