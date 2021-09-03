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Мантуров: Россия профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate

Россия

Россия способна сама профинансировать создание истребителя пятого поколения Checkmate и не станет привлекать для этого иностранные инвестиции. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Мантуров: Россия профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate

Он подчеркнул, что в российском ведомстве уверены в независимости Москвы от западных заказчиков.

"Российский бюджет полностью способен справиться с этой нагрузкой, к тому же будут задействованы программы Минпромторга, а также внебюджетные средства Ростеха и Объединённой авиастроительной компании (ОАК)", — уточнил Мантуров.

По его словам, иностранное участие тоже не исключено, поскольку зарубежные заказчики зачастую присылают просьбы на двухместное решение.

Мантуров уточнил, что Checkmate будет создаваться для поставок за границу, но это решение предварительное.

Лёгкий тактический самолёт Checkmate был представлен впервые на авиасалоне МАКС летом этого года. Истребитель будет оснащён элементами искусственного интеллекта, поэтому ему будут присущи такие качества, как сниженная радиолокационная заметность и сверхманевренность.

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Какова мощь истребителя пятого поколения???
Автор: Евгения Патановская, Редактор: Ольга Алексеева
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