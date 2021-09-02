В России в скором времени может быть запрещено производство товаров из пластика. Об этом рассказал глава компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев в рамках Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке.
Пока неизвестно, как будет выглядеть упаковка для продуктов через два года — сроки до введения постановления о запрете пластика при использовании в быту, и сколько лет потребуется, чтобы наладить производство альтернативной упаковки.
Как считает Буцаев, запрет на производство товаров из пластика могут ввести уже к 2024 году.
Представители РЭО давно говорят о запрете на использование пластика при производстве упаковки. В настоящее время ими составлен список запрещённых к производству товаров, в который вошли 28 наименований — это пакеты для переноски продуктов, одноразовая посуда, бутылки для сладких и газированных напитков и многое другое.
Собеседник уверен, что для Росси необходим рынок вторичного сырья.
"Этот вопрос предстоит рассмотреть с представителями различных организаций и чиновниками всех уровней в ближайшее время", — заключил он.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пока больная "ковидом" супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти, шоумен зря времени не теряет. Безутешный супруг заботится о масштабных приобретениях. Артист думает о будущем, совершая выгодные сделки с недвижимостью.