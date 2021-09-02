Что будет с упаковкой: в России могут избавиться от пластика

В России в скором времени может быть запрещено производство товаров из пластика. Об этом рассказал глава компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев в рамках Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке.

Пока неизвестно, как будет выглядеть упаковка для продуктов через два года — сроки до введения постановления о запрете пластика при использовании в быту, и сколько лет потребуется, чтобы наладить производство альтернативной упаковки.

Как считает Буцаев, запрет на производство товаров из пластика могут ввести уже к 2024 году.

Представители РЭО давно говорят о запрете на использование пластика при производстве упаковки. В настоящее время ими составлен список запрещённых к производству товаров, в который вошли 28 наименований — это пакеты для переноски продуктов, одноразовая посуда, бутылки для сладких и газированных напитков и многое другое.

Собеседник уверен, что для Росси необходим рынок вторичного сырья.

"Этот вопрос предстоит рассмотреть с представителями различных организаций и чиновниками всех уровней в ближайшее время", — заключил он.

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