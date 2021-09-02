Как золото кончится: Камчатку хотят сделать туристическим регионом

Правительство Камчатского края предлагает золотодобытчикам строить туристические объекты. С таким призывом к компаниям работающим на рудниках обратился губернатор края Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме.

По мнению главы края, "пустыри", которые остаются после разработки карьеров вредят туристическому потенциалу Камчатки.

По словам Солодова, бывшие золотые карьеры необходимо "превращать" в туристические зоны, а не оставлять "ровное пространство без растительности".

Если же действующий золоторудник наносит ущерб туристическому потенциалу, то работы на нём могут прекратить в добровольном порядке, передают "РИА Новости". По словам губернатора, такие примеры уже есть.

Ранее глава края озвучил, что на Камчатке появится фонд развития промышленности из которого смогут выделять меры поддержки промсектору.

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