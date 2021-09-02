EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-депутат Рады: Зеленский везёт из США "экономическую зраду"
Замглавы Минфина рассказал, как столкнулся с мошенниками
Госдеп США призвал союзников не заключать оборонных сделок с Россией
"По уши": россияне задолжали банкам почти триллион рублей
Минприроды планирует повысить качество жизни в России
Врач назвала противопоказанные напитки после коронавируса
Пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос о вступлении Украины в НАТО
В России ужесточат наказание за драки
Майк Адамс: Мир может разделиться на "вакцинированных" и "сверхмощных"

Как золото кончится: Камчатку хотят сделать туристическим регионом

Россия » Дальний Восток

Правительство Камчатского края предлагает золотодобытчикам строить туристические объекты. С таким призывом к компаниям работающим на рудниках обратился губернатор края Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме.

Как золото кончится: Камчатку хотят сделать туристическим регионом

По мнению главы края, "пустыри", которые остаются после разработки карьеров вредят туристическому потенциалу Камчатки.

По словам Солодова, бывшие золотые карьеры необходимо "превращать" в туристические зоны, а не оставлять "ровное пространство без растительности".

Если же действующий золоторудник наносит ущерб туристическому потенциалу, то работы на нём могут прекратить в добровольном порядке, передают "РИА Новости". По словам губернатора, такие примеры уже есть.

Ранее глава края озвучил, что на Камчатке появится фонд развития промышленности из которого смогут выделять меры поддержки промсектору.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Удивительный мир Камчатского края
Автор: Екатерина Широкова
Последние материалы
Что будет с упаковкой: в России могут избавиться от пластика
Звонок на сотню: банк перепутал цифру в номере клиента и заплатил штраф
Как золото кончится: Камчатку хотят сделать туристическим регионом
Экс-депутат Рады: Зеленский везёт из США "экономическую зраду"
Замглавы Минфина рассказал, как столкнулся с мошенниками
Госдеп США призвал союзников не заключать оборонных сделок с Россией
"По уши": россияне задолжали банкам почти триллион рублей
Минприроды планирует повысить качество жизни в России
Врач назвала противопоказанные напитки после коронавируса
Пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос о вступлении Украины в НАТО
Популярное
Российский шоу-бизнес
Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости

Пока больная "ковидом" супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти, шоумен зря времени не теряет. Безутешный супруг заботится о масштабных приобретениях. Артист думает о будущем, совершая выгодные сделки с недвижимостью.

Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева показала необычную первосентябрьскую линейку дочери
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Василий Амирджанов Лавров связал критику Сталина с "атакой на прошлое" Василий Амирджанов Александр Артамонов Призрак смерти кружит над планетой Александр Артамонов Любовь Степушова В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе Любовь Степушова
Бывший СССР
В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе
Политика. Новости и аналитика
BI: Байдену надо поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну"
Центразия
Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников