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Шестой месяц подряд: в Росстате объяснили снижение пенсий

Россия

В России шестой месяц подряд снижаются пении. Только в июле пенсии снизились на 0,9%, сообщили в Росстате.

Шестой месяц подряд: в Росстате объяснили снижение пенсий

Согласно опубликованным данным российского статистического ведомства, в феврале снижение пенсий было на 0,1%, в марте пенсии снизились на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне на 1,0%.

В Росстате пояснили, что виной тому стала высокая инфляция.

"Если в январе текущего года пенсии демонстрировали рост — до 0,4% по сравнению с январём прошлого года, то уже в феврале они стали снижаться", — рассказали в ведомстве.

Рост пенсий был зафиксирован на протяжении всего 2020 года, но темпы роста постепенно снижались. Несмотря на это, отмечают представители Росстата, в прошлом году размеры пенсий увеличились в среднем более чем на 2%.

В этом году происходит ощутимый спад. Например, в июле средний размер пенсии не превысил 15 802 рубля.

Отметим, что пенсионеры должны в сентябре получить единовременную пенсию в размере 10 000 рублей. Указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

 

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Автор: Евгения Патановская
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