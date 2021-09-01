ФАС накажет производителей за плохое качество продуктов в России

Федеральная антимонопольная служба планирует наказать компании, которые продают в России продукты низкого качества. Аналогичное решение касается организаций экспортной торговли.

ФАС планируется в феврале 2022 года внести поправки в закон о конкуренции. В ведомстве предлагается внести новые формы недобросовестного соперничества. Причина: продажа в России товаров под одним брендом, но с отличающимся составом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на дорожную карту ФАС.

Также ФАС намеревается создать список товаров, состав которых в России и за рубежом будет сравниваться. Это позволит избежать огромной разницы в качестве товаров.

Ведомство отмечает, что наблюдается большое количество проблем между российскими и импортными товарами. Нарушения наблюдаются в отношении моющих средств, где их качество в России и за рубежом отличается.

Российские производители раскритиковали инициативу ФАС. По их мнению, если на товарах будет надпись "Сделано для продажи в России", то доверие потребителей снизится, и товары будут признаны заведомо низкого качества.

Ранее сообщалось, что ФАС готовит новый законопроект по регулированию цен на продукты. Предложение было анонсировано после проверки торговых сетей "Пятерочка", "Лента", "Магнит" и других.

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