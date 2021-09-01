Самые крупные интернет-предприятия России 1 сентября подписали хартию о защите детей в сети. Церемония подписания документа состоялась в международном мультимедийном пресс-центр МИА "Россия сегодня".
Согласно условиям хартии, интернет-компании обязуются выявлять и уничтожать вредоносный для детей контент. Всего документ подписали девять крупнейших медиахолдингов России, среди которых:
"Более того, в хартии также прописаны обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для детей. В частности, планируется разрабатывать развивающие материалы, поддерживать связь с молодежными объединениями, также находить талантливых детей и будущих IT-лидеров ", — говорится в сообщении.
Участники хартии пообещали обмениваться опытом в этой области, а также сообщили, что многие разработки для защиты детей в сети уже созданы и работают во многих регионах страны.
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