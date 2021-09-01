Заммэра Владимир Ефимов: Спасо-Преображенский собор отреставрируют к 2023 году

С начала текущего года Москва заключила свыше сорока контрактов, подразумевающих работы по сохранению и реставрации зданий, являющихся объектами культурного наследия, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественных-земельных отношений Владимир Ефимов.

Реставрация Спасо-Преображенского собора в составе Новоспасского монастыря на Крестьянской площади завершится к 2023 году. Первоначальная стоимость контракта составляет примерно 172 млн рублей, а заявки на участие в аукционе принимаются до 10 сентября этого года.

"Компания-победитель аукциона должна будет отреставрировать храм и вход в усыпальницу Романовых в течение 380 дней после того, как с ней будет подписано соглашение", — уточнил заммэра Владимир Ефимов.

Подрядчик, выигравший конкурс, обязан будет отремонтировать крышу, фасады, окна и двери, кресты и главы, а также отреставрировать фрески, лестницы и каменную кладку и установить внешнюю подсветку.

Заказчиком ремонтно-реставрационных работ выступила подведомственная Мосгорнаследию "Мосреставрация". Оба ведомства будут пристально следить за ходом реконструкции и согласовывать каждый шаг ремонта ввиду того, что собор является памятником архитектуры.