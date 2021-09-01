Девушка в откровенном наряде выступила перед первоклассниками в Хабаровском крае

На торжественной линейке перед школьниками Хабаровского края с танцем живота выступила девушка, одетая в откровенный наряд, сообщили в Комсомольской правде.

Танец живота

Учащимися Хабаровского края на школьной линейке показали танец живота. Девушкой в откровенном наряде оказалась молодая учительница дополнительного образования по танцам. Краевое управление образования этому поводу дало разъяснения.

"Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний", — заявили в управлении.

Вместе с тем краевая администрация инициировала служебную проверку по данному инциденту. Действиям директора школы, а также административного персонала будет дана оценка.

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