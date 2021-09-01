Владимир Путин на встрече со школьниками Владивостока, приуроченной ко Дню знаний, отметил, что население страны могло бы достигать пятисот миллионов человек, если бы не два распада страны в прошлом веке.
Два распада России, произошедших в двадцатом веке, привели к значительному сокращению численности населения. Так, если бы не произошли трагические события в 1917-ом и 1991 году, количество россиян могло составлять 500 миллионов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с учениками Всероссийского детского центра "Океан" в столице Дальнего Востока.
"Российская государственность дважды распадалась на протяжении двадцатого века: после революции 1917 года и крушения СССР в 1991 году. Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям.
Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 миллионов человек", — отметил Путин.
Напомним, президент России прилетел во Владивосток, чтобы поздравить школьников-победителей олимпиад в области искусства, культуры, спорта и науки с Днём знаний. Визит Владимира Путина на Дальний Восток продлится с первого по четвёртое сентября.
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