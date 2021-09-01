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Путин: численность населения России могла бы достигать полумиллиарда человек

Россия

Владимир Путин на встрече со школьниками Владивостока, приуроченной ко Дню знаний, отметил, что население страны могло бы достигать пятисот миллионов человек, если бы не два распада страны в прошлом веке.

Путин: численность населения России могла бы достигать полумиллиарда человек

Два распада России, произошедших в двадцатом веке, привели к значительному сокращению численности населения. Так, если бы не произошли трагические события в 1917-ом и 1991 году, количество россиян могло составлять 500 миллионов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с учениками Всероссийского детского центра "Океан" в столице Дальнего Востока.

"Российская государственность дважды распадалась на протяжении двадцатого века: после революции 1917 года и крушения СССР в 1991 году. Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям.

Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 миллионов человек", — отметил Путин.

Напомним, президент России прилетел во Владивосток, чтобы поздравить школьников-победителей олимпиад в области искусства, культуры, спорта и науки с Днём знаний. Визит Владимира Путина на Дальний Восток продлится с первого по четвёртое сентября.

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Россия учится воевать на Дальнем Востоке
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева
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