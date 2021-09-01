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Сгущают тучи: МЧС Иркутской области "вызовет" дождь, чтобы потушить пожары

Россия » Сибирь

Вызвать искусственный дождь должен самолёт-зондировщик Ан-26 "Циклон". Над Катангским районом образовалась облачность, "пригодная" для того, чтобы вызвать осадки в помощь пожарным.

Сгущают тучи: МЧС Иркутской области "вызовет" дождь, чтобы потушить пожары

В регионе, особенно на северных территориях, продолжаются погодные аномалии при высоких и чрезвычайных классах пожарной опасности в лесах. При этом прошёл грозовой фронт, что крайне редко бывает в конце августа, сообщают на официальном портале Иркутской области.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области зарегистрировали 580 лесных пожаров.

Для справки

Для того чтобы вызвать искусственный дождь, специальные самолёты используют пиропатроны. Их запускают в облака и там они разрываются, выбрасывая в атмосферу йодистое серебро. Вещество "запускает" процесс конденсации. Специалисты учитывают температуру и массу туч. Они должны достигать стадии мощных кучевых облаков.

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Как спасти лес от пожара?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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