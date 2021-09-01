Больничные, штрафы, амнистия: что изменилось в жизни россиян с 1 сентября

В жизни российских граждан с 1 сентября произошли некоторые изменения. Они коснулись, во-первых, увеличения суммы оплаты больничных листов родителей, которые ухаживают за детьми во время болезни; во-вторых, владельцам земельных участков под строительство гаражей разрешили регистрировать право владения; в-третьих, водителям позволили обжаловать штрафы, выписанные при помощи видеокамер.

Теперь больничные по уходу за детьми будут оплачиваться в полном объёме, вне зависимости от стажа работы родителя. Изменения в этой сфере произошли благодаря предложению президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, где он предложил также выплатить родителям детей школьного возраста по 10 тысяч рублей к 1 сентября.

Также с сентября вступает в силу закон о "гражданской амнистии" — владельцам земельных участков, которые находятся в собственности государства или муниципалитетов, на которых размещаются гаражи, разрешено зарегистрировать права на владение участками. При этом, согласно условиям, гаражи должны быть построены до 30 декабря 2004 года.

Главный "подарок" приготовили для водителей — теперь они смогут штрафы, выписанные фото и видео камерами.

Для этого достаточно подать заявление в виде электронного документа на портал "Госуслуг" либо направить обращение на сайт суда.

Водителей предупредили, что теперь на дорогах появился новый знак "Фотовидеофиксация".

Также изменились правила дистанционной торговли лекарствами, ведения и хранения трудовых книжек, вступили в силу поправки к правилам перевозки животных и к приложению для путешественников.

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