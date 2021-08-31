Названы самые популярные направления подготовки московских колледжей

При поступлении в коллежи выпускники московских школ чаще всего выбирают такие направления подготовки, как "Информационные системы и программирование", "Графический дизайн", "Поварское и кондитерское дело", "Гостиничное дело", "Системное администрирование" и "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей". Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

"Сегодня мы уверенно говорим, что в колледжи поступают осознанно, так как здесь готовят высококлассных специалистов по современным, интересным и необходимым Москве специальностям. Популярность среднего профессионального образования объясняется еще и тем, что это возможность получить востребованную профессию с гарантией трудоустройства на ведущие предприятия города после окончания учебы или даже во время нее", — рассказал Молотков.

Он напомнил, что в каждом из 50 столичных колледжей созданы центры содействия трудоустройству и заключаются договоры с работодателями о прохождении практики.

"Выпускников наших колледжей ждут на научно-производственных предприятиях, в Росатоме, Гохране, Московском метрополитене, на Московском центральном кольце, в аэропортах, на предприятиях бытового обслуживания и гостиничного сервиса", — отметил глава образовательного ведомства столицы.

Он подчеркнул, что колледжи своевременно реагируют на изменения рынка труда, предлагая выпускникам школ востребованные и перспективные профессии. В рамках проекта "Профессиональное обучение без границ" старшеклассники посещают занятия в колледжах. Отлаженная система предпрофессионального образования позволяет осознанно подходить к выбору будущей профессии.

"В конце обучения учащиеся колледжей сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По итогам прохождения испытания выпускникам выдается skills-паспорт с оценкой за экзамен. На данный момент в колледжах создано 329 центров проведения демонстрационного экзамена и 45 специализированных центров компетенций — это площадки, аккредитованные Союзом WorldSkills и отвечающие всем мировым тенденциям в подготовке высококвалифицированных специалистов", — напомнил Молотков.

Он также отметил, что на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Russia — 2020 сборная Москвы завоевала 123 золотых, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей, став абсолютным чемпионом. Это сделало столичную команду самой результативной в истории движения WorldSkills.