EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пентагон бросил в Афганистане служебных собак
Политолог спрогнозировал "постоянное напряжение" соседям Афганистана
В Евросоюзе заявили, что афганские беженцы должны оставаться у себя в регионе
Максим Галкин примерил на себя роль младшего лейтенанта
Российская туристка погибла в ДТП в Египте
Минздрав РФ: риск смерти повышается в первые полгода после COVID-19
Подготовка свадебного теплохода рэпера Моргенштерна попала на видео
Стало известно имя нового президента Эстонии
Белорусы просят Лукашенко признать Крым

Названы самые популярные направления подготовки московских колледжей

Россия » Центр » Москва

При поступлении в коллежи выпускники московских школ чаще всего выбирают такие направления подготовки, как "Информационные системы и программирование", "Графический дизайн", "Поварское и кондитерское дело", "Гостиничное дело", "Системное администрирование" и "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей". Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

Названы самые популярные направления подготовки московских колледжей

"Сегодня мы уверенно говорим, что в колледжи поступают осознанно, так как здесь готовят высококлассных специалистов по современным, интересным и необходимым Москве специальностям. Популярность среднего профессионального образования объясняется еще и тем, что это возможность получить востребованную профессию с гарантией трудоустройства на ведущие предприятия города после окончания учебы или даже во время нее", — рассказал Молотков.

Он напомнил, что в каждом из 50 столичных колледжей созданы центры содействия трудоустройству и заключаются договоры с работодателями о прохождении практики.

"Выпускников наших колледжей ждут на научно-производственных предприятиях, в Росатоме, Гохране, Московском метрополитене, на Московском центральном кольце, в аэропортах, на предприятиях бытового обслуживания и гостиничного сервиса", — отметил глава образовательного ведомства столицы.

Он подчеркнул, что колледжи своевременно реагируют на изменения рынка труда, предлагая выпускникам школ востребованные и перспективные профессии. В рамках проекта "Профессиональное обучение без границ" старшеклассники посещают занятия в колледжах. Отлаженная система предпрофессионального образования позволяет осознанно подходить к выбору будущей профессии.

"В конце обучения учащиеся колледжей сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По итогам прохождения испытания выпускникам выдается skills-паспорт с оценкой за экзамен. На данный момент в колледжах создано 329 центров проведения демонстрационного экзамена и 45 специализированных центров компетенций — это площадки, аккредитованные Союзом WorldSkills и отвечающие всем мировым тенденциям в подготовке высококвалифицированных специалистов", — напомнил Молотков.

Он также отметил, что на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Russia — 2020 сборная Москвы завоевала 123 золотых, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей, став абсолютным чемпионом. Это сделало столичную команду самой результативной в истории движения WorldSkills.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Российская туристка погибла в ДТП в Египте
Как правильно носить тяжёлые сумки
Названы самые популярные направления подготовки московских колледжей
Минздрав РФ: риск смерти повышается в первые полгода после COVID-19
Подготовка свадебного теплохода рэпера Моргенштерна попала на видео
Неожиданный итог саммита в Киеве: Украина будет платить "за тех парней"
Стало известно имя нового президента Эстонии
Армии Путина и Лукашенко взяли на прицел авиацию НАТО
Как сохранить причёску "назло" ветрам
Белорусы просят Лукашенко признать Крым
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены

После свадьбы избранница Прохора Шаляпина оказалась в реанимации. Состояние бизнес-вумен, поражение лёгких которой составило 80%, вызывает серьёзные опасения медиков.

"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Остальной мир
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Прибалтика
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Остальной мир
Движение "Талибан"* просит о помощи
Андрей Мартынюк В Киеве снова слышен плач Ярославны — на сей раз из-за "Северного потока-2" Андрей Мартынюк Василий Амирджанов Журналисты обратились к президенту с требованиями Василий Амирджанов Конрад Ренкас Любят ли поляки белорусов и украинцев? Конрад Ренкас
Политика. Новости и аналитика
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России
Мир. Новости мира
Восставший из пепла "папа" Шольц будоражит Германию: чего стоит опасаться России после выборов
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Шоу-бизнес
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников