Первый город-миллионник появится на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке планируют создать первый в этом огромном регионе город-миллионник. Работа в этом направлении уже началась.

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, город Артём, расположенный всего в 80 километрах от приморской столицы, давно хотели ввести в состав округа Владивосток.

"В Артёме, по последним данным переписи населения, проживает более 100 тысяч человек, во Владивостоке — более 600 тысяч. Если объединить два города и создать рядом с ними ещё один город-спутник, примерно в 300 тысяч жителей, то столица Приморского края сможет стать первым городом-спутником в Дальневосточном регионе", — пояснил в интервью РБК Чекунков.

Он подчеркнул, что специалисты федеральных ведомств с полной отдачей подошли к этому вопросу и просчитывают бизнес-модель создания такого города-спутника.

"Сейчас придумано даже название этому городу — Спутник — это слово, обозначающее наивысшую степень триумфа в научных достижениях", — отметил главы Минвостокразвития

Он уверен, что столица Приморья по праву сможет занять третье место в рейтинге самых привлекательных городов России, уступая только Москве и Петербургу.

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