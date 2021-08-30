Аксёнов назвал катастрофической ситуацию с уборкой и вывозом мусора в Крыму

В большинстве городов Крыма сложилась катастрофическая ситуация с уборкой улиц и вывозом отходов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова.

"На данный момент ситуация с уборкой — катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения", — заявил глава республики.

Сообщается, что он побывал в Бахчисарае, Белогорске и Евпатории для оценки ситуации с уборкой и вывозом мусора в них. Оказалось, что ряд контейнерных площадок в этих городах переполнен, некоторые расположены неудобно. Сергей Аксёнов обнаружил на улицах множество строительного мусора и сухих веток.

Глава Крыма заявил об увольнении Дениса Попко с поста директора ГУП "Крымэкоресурсы", занимающегося вывозом отходов в республики. Временно исполнять обязанности руководителя этого предприятия будет Александр Шимко.

По словам Сергея Аксёнова, он рассчитывает, что Шимко наведёт порядок на предприятии и исправит ситуацию с вывозом мусора.

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