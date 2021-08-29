В 11 регионах РФ ожидается снег в начале сентября

Похолодание ожидается в 11 регионах России. "Зимние" осадки выпадут в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях. Снижение температуры также возможно в республиках Коми и Карелия.

Ожидается значительное снижение температуры в Центральной России уже второго сентября. По словам синоптиков, планируются осадки в виде холодных дождей, вызванных арктическим фронтом.

Температура воздуха будет составлять до +13 градусов ночью и до +16 градусов днем. Также возможно снижение температуры до +8 градусов ночью и до +12 градусов днем. Синоптики отмечают, что ожидаемые показатели будут ниже климатической нормы в сентябре на 5-7 градусов. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

Специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в своем Instagram, что в Москве ожидается порывистый ветер, а также резкая смена погоды.

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