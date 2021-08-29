EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пентагон сообщил, что США направляли ракету на террористов-смертников ИГИЛ*
В Волгоградской области отец случайно убил 11-летнего сына во время охоты
Из-за нового взрыва в столице Афганистана погиб ребёнок
Руководитель талибов* Хайбатулла Ахундзада вернулся в Афганистан
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что верит во внеземную жизнь
Рогозин: "В течение трёх месяцев передаём кислород в лечебные учреждения"
Результат попыток раскола церкви на Украине удивил политолога
Президент Эстонии потребовала от ЕС профинансировать "сдерживание России"
В Тверской области власти оставили волонтёров и больных животных на улице

В 11 регионах РФ ожидается снег в начале сентября

Россия

Похолодание ожидается в 11 регионах России. "Зимние" осадки выпадут в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях. Снижение температуры также возможно в республиках Коми и Карелия.

В 11 регионах РФ ожидается снег в начале сентября

Ожидается значительное снижение температуры в Центральной России уже второго сентября. По словам синоптиков, планируются осадки в виде холодных дождей, вызванных арктическим фронтом.

Температура воздуха будет составлять до +13 градусов ночью и до +16 градусов днем. Также возможно снижение температуры до +8 градусов ночью и до +12 градусов днем. Синоптики отмечают, что ожидаемые показатели будут ниже климатической нормы в сентябре на 5-7 градусов. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

Специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в своем Instagram, что в Москве ожидается порывистый ветер, а также резкая смена погоды.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как глобальное похолодание влияет на температуру
Автор: Владан Джурич
Последние материалы
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления в Твери
В 11 регионах РФ ожидается снег в начале сентября
"Противоядие от избыточной ретивости": Быков о "ссылке" Поклонской в Африку
Возможна ли в России бескомпромиссная борьба с коррупцией?
Пентагон сообщил, что США направляли ракету на террористов-смертников ИГИЛ*
В Волгоградской области отец случайно убил 11-летнего сына во время охоты
"Крымская платформа" — это успех Украины или очередной "пшик"?
История Покахонтас: торжество побеждённых над победителями
Из-за нового взрыва в столице Афганистана погиб ребёнок
Умный свистнет — догадливый смыслит: как говорят на "птичьем" языке
Популярное
Общество
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве

В Белоруссии Анжелика Агурбаш объявлена в розыск за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко.

Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Общество
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Общество
На Украине начались задержания противников "Крымской платформы"
Общество
Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской
Усам Оздемиров Возможна ли в России бескомпромиссная борьба с коррупцией? Усам Оздемиров Игорь Буккер История Покахонтас: торжество побеждённых над победителями Игорь Буккер Андрей Мартынюк Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу" Андрей Мартынюк
Российский шоу-бизнес
Пикантный снимок Анастасии Волочковой подвергнут экспертизе
Общество
В Минздраве объяснили, какой иммунитет к "ковиду" лучше
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Общество
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников