Поклонская рассказала о минусах системы здравоохранения

Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала о минусах системы отечественного здравоохранения.

Поклонская заявила, что переболела новой коронавирусной инфекцией COVID-19. После этого чиновница отметила недостатки системы здравоохранения, с которыми она лично столкнулась во время болезни.

По мнению Поклонской, министр здравоохранения республики не смог подсказать ей номер телефона для вызова медиков на дом для сдачи анализов на коронавирус. Об этом она рассказала РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Поклонская получит должность посла РФ в Кабо-Верде (Африка). Отмечалось, что документы для депутаты уже готовы. Позже первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что Поклонская может получить должность на ближайшем заседании.

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