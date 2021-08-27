В России увеличилось число браков и разводов

Росстат сообщил о росте количества браков и разводов. В июле 2021 года число браков выросло почти на 33%, а в годовом выражении — 125 тысяч. Количество разводов за аналогичный период составило 62,9 тысячи, что на 8,2% больше в годовом выражении.

В июле 2020 года число браков составило более 94 тысяч, а разводов — 58 тысяч. В начале 2021 года с января по июль количество разводов в России увеличилось на 32,9%. При этом число заключенных браков выросло на 34%.

Число разводов в России с января по май 2021 года установило рекорд за последние семь лет. Из-за пандемии увеличилось число обращений к семейным психологам, а накопленные проблемы превратились в расторжение брака. Об этом сообщает консалтинговая компания FinExpertiza.

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