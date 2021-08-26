Минтруд рассказал, когда пенсионеры получат разовую выплату

Быстрее всех получат деньги те, у кого есть банковские карты.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал во время совещания партии "Единая Россия", что более 30 миллионов российских пенсионеров получат единовременную выплату уже в конце следующей недели.

Котяков уточнил, что речь идет о тех россиянах, кому начисляют пенсию на банковские карты.

Те, граждане России, которым деньги приносят прямо домой (около 12,7 миллиона человек), будут получать дополнительные десять тысяч рублей вместе с регулярной выплатой пенсии, начиная с 3 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России" объявил о необходимости еще одной разовой выплаты всем категориям пенсионеров. Путин аргументировал такое решение инфляцией, которая "подъедает" доходы граждан. 24 августа глава государства подписал соответствующий указ.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что девятилетнаяя сирийская девочка получила от Владимира Путина письмо и подарки.

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