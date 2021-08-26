Более миллиона москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании

В Москве продолжается регистрация на дистанционное электронное голосование, которые будет применяться на предстоящих осенних выборах. Заявления уже подали свыше 1 млн человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели", — написал градоначальник на своей странице в "ВКонтакте".

Система применялась в Москве трижды:

на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году,

а также в 2020 году на голосовании по поправкам к Конституции

и довыборах муниципальных депутатов районов Марьино и Щукино.

Для сравнения, в ДЭГ на голосовании по поправкам приняли участие 1,05 млн жителей Москвы.

В этом году москвичи смогут проголосовать дистанционно

на выборах депутатов Госдумы VIII созыва,

довыборах депутатов Мосгордумы по 19-му и 37-му избирательным округам

и выборах муниципальных депутатов района Щукино.

Заявку на участие в ДЭГ можно подать на mos.ru. Избиратели должны иметь постоянную регистрацию в Москве и полную учётную запись на портале. Регистрация продлится до 13 сентября включительно.

Электронные избиратели также смогут принять участие в программе "Миллион призов — #ВыбираемВместе", которая проводится по инициативе московского бизнес-сообщества.

"Это было предложение самого бизнеса, который хочет избежать возможного повторения локдауна. Ситуация с коронавирусом не решена, и не понятно точно, когда она будет решена. Таким образом бизнес решил простимулировать людей, чтобы они проголосовали с помощью ДЭГ, чтобы снизился риск распространения коронавирусной инфекции", — отмечает политолог Наталия Елисеева.

Между участниками электронного голосования в Москве будут разыграны сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов, где 1 балл эквивалентен 1 рублю, а также автомобили и квартиры. Подробности программы можно узнать на сайте "Активный гражданин".