Более миллиона москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании

В Москве продолжается регистрация на дистанционное электронное голосование, которые будет применяться на предстоящих осенних выборах. Заявления уже подали свыше 1 млн человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели", — написал градоначальник на своей странице в "ВКонтакте".
Система применялась в Москве трижды:
Для сравнения, в ДЭГ на голосовании по поправкам приняли участие 1,05 млн жителей Москвы.
В этом году москвичи смогут проголосовать дистанционно
Заявку на участие в ДЭГ можно подать на mos.ru. Избиратели должны иметь постоянную регистрацию в Москве и полную учётную запись на портале. Регистрация продлится до 13 сентября включительно.
Электронные избиратели также смогут принять участие в программе "Миллион призов — #ВыбираемВместе", которая проводится по инициативе московского бизнес-сообщества.
"Это было предложение самого бизнеса, который хочет избежать возможного повторения локдауна. Ситуация с коронавирусом не решена, и не понятно точно, когда она будет решена. Таким образом бизнес решил простимулировать людей, чтобы они проголосовали с помощью ДЭГ, чтобы снизился риск распространения коронавирусной инфекции", — отмечает политолог Наталия Елисеева.
Между участниками электронного голосования в Москве будут разыграны сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов, где 1 балл эквивалентен 1 рублю, а также автомобили и квартиры. Подробности программы можно узнать на сайте "Активный гражданин".
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