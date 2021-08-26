EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минтруд рассказал, когда пенсионеры получат разовую выплату
Глава Росприроднадзора Радионова пристыдила бизнес за фальшивые данные
"Звериные метры": Минсельхоз разрешит заводить ограниченное количество животных
Коронавирус повышает риск родить преждевременно
"Они магнитятся": японцы нашли примеси в вакцинах Modernа
Посол РФ: все пожелавшие покинуть Афганистан россияне эвакуированы
Азиатка изменилась до неузнаваемости, сделав множество пластических операций
В Киеве обиделись на Меркель
На Украине попросили продлить транзит российского газа

Более миллиона москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании

Россия » Центр » Москва

В Москве продолжается регистрация на дистанционное электронное голосование, которые будет применяться на предстоящих осенних выборах. Заявления уже подали свыше 1 млн человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Более миллиона москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании

"Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели", — написал градоначальник на своей странице в "ВКонтакте".

Система применялась в Москве трижды:

  • на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году,
  • а также в 2020 году на голосовании по поправкам к Конституции
  • и довыборах муниципальных депутатов районов Марьино и Щукино.

Для сравнения, в ДЭГ на голосовании по поправкам приняли участие 1,05 млн жителей Москвы.

В этом году москвичи смогут проголосовать дистанционно

  • на выборах депутатов Госдумы VIII созыва,
  • довыборах депутатов Мосгордумы по 19-му и 37-му избирательным округам
  • и выборах муниципальных депутатов района Щукино.

Заявку на участие в ДЭГ можно подать на mos.ru. Избиратели должны иметь постоянную регистрацию в Москве и полную учётную запись на портале. Регистрация продлится до 13 сентября включительно.

Электронные избиратели также смогут принять участие в программе "Миллион призов — #ВыбираемВместе", которая проводится по инициативе московского бизнес-сообщества.

"Это было предложение самого бизнеса, который хочет избежать возможного повторения локдауна. Ситуация с коронавирусом не решена, и не понятно точно, когда она будет решена. Таким образом бизнес решил простимулировать людей, чтобы они проголосовали с помощью ДЭГ, чтобы снизился риск распространения коронавирусной инфекции", — отмечает политолог Наталия Елисеева.

Между участниками электронного голосования в Москве будут разыграны сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов, где 1 балл эквивалентен 1 рублю, а также автомобили и квартиры. Подробности программы можно узнать на сайте "Активный гражданин".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
На Украине попросили продлить транзит российского газа
В Самаре врачи скорой помощи оставили умирать больного туберкулёзом
Польза смены собственника ТОАЗа не доказана
Елена Борщёва сравнила себя с Синди Кроуфорд
Просроченная задолженность россиян перед банками увеличилась за год на 15%
Аутизм у детей: истинный и ложный
Богомолов показал романтик с Собчак
Глобальный треугольник: удастся ли США поссорить Россию и Китай?
CNN: талибы* арестовали экс-президента Афганистана
Более миллиона москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании
Популярное
Российский шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.

Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Европы
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Украины
30-летие независимости оказалось для Украины трагичным
Новости Украины
Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане
Усам Оздемиров Глобальный треугольник: удастся ли США поссорить Россию и Китай? Усам Оздемиров Александр Артамонов Спецслужбы определили, куда пойдут Великобритания и Франция Александр Артамонов Любовь Степушова Почему Путин не может "придумать" национальную идею Любовь Степушова
Новости Белоруссии
"Уходя - уходи": Лукашенко посоветовал уехавшим из страны не возвращаться
Мир. Новости мира
"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан
Собчак высказалась о сенсационном разоблачении великого обмана Байдена
Общество
Собчак высказалась о сенсационном разоблачении великого обмана Байдена
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников