Эксперт оценил риски при заносе африканской чумы свиней в три региона РФ

Африканская чума свиней, угроза заноса которой возникла из-за паводков в Еврейской автономной и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае, может нанести значительный ущерб экономике этих регионов, заявил телеканалу "360" ветеринар, кандидат биологических наук Дмитрий Шкляров.

"Для человека это не опасно. Но экономике можно нанести огромный ущерб", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что вакцины от африканской чумы нет, это заболевание не лечится. Все заразившиеся животные погибают.

Для предотвращения распространения АЧС определяются границы очага инфекции, в которых её можно локализовать. На этой территории всех животных уничтожают бескровным способом, после чего сжигают.

В управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщили, что в настоящее время меры по предотвращению заноса африканской чумы свиней принимаются в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах. Главам поселений этих районов направлена информация о профилактике АЧС, которую им рекомендовано донести до населения.

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