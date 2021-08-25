Преступники вербовали новых членов организации в России и отправляли их в Сирию.
Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что работники ведомства задержали в Москве и ряде других российских регионов 31 члена запрещённой в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".
По словам источника, члены ячейки вербовали и отправляли рекрутов в зоны боевых действий (в том числе, в Сирию), финансировали террористов и призывали к совершению преступлений.
При задержании были конфискованы:
По итогам задержаний было возбуждено несколько уголовных дел, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Задержания проходили:
Ранее Pravda.Ru писала о том, что ФСБ России задержала с поличным агента спецслужб Украины.
* террористическая организация запрещена в России в 2019 году
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