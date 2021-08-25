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Вербовали россиян: ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихада"*

Россия

Преступники вербовали новых членов организации в России и отправляли их в Сирию.

Вербовали россиян: ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихада"*

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что работники ведомства задержали в Москве и ряде других российских регионов 31 члена запрещённой в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

По словам источника, члены ячейки вербовали и отправляли рекрутов в зоны боевых действий (в том числе, в Сирию), финансировали террористов и призывали к совершению преступлений.

При задержании были конфискованы:

  • запрещённая религиозная литература,
  • пропагандистские видеоматериалы,
  • средства связи,
  • электронные носители информации,
  • банковские карты.

По итогам задержаний было возбуждено несколько уголовных дел, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Задержания проходили:

  • в Москве,
  • Новосибирске,
  • Якутске,
  • Красноярске и других населённых пунктах.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что ФСБ России задержала с поличным агента спецслужб Украины.

* террористическая организация запрещена в России в 2019 году

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Cпецоперация ФСБ по задержанию украинского шпиона в Туле
Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева
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