В Курской области нашли обломки советского штурмовика ИЛ

Поисковая группа "Курган" обнаружила обломки бомбардировщика ИЛ-4. Самолет был сбит еще в июне 1942 года возле железнодорожного вокзала.

По словам жителей села Виногробль в момент аварии на борту находился экипаж из трех человек. Их имена до сих пор неизвестны. Сообщается, что это девятый самолет времен Великой Отечественной войны.

В 2018 году поисковики нашли останки авиаконструктора Матвея Шенкмана. Он погиб в результате автокатастрофы ИЛ-2. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Twittter.

Производство советских штурмовиков Ил-2 велось на Воронежском авиационном заводе № 18. Именно там, в период с 1936 по 1938-й год было запущено массовое производство военных самолетов Ил-2.

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