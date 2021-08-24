В Сеть утекли паспортные данные более 1,3 миллиона россиян

Утечка могла произойти из резервной копии хранилища.

Электронные копии паспортов более 1,3 миллиона покупателей косметической продукции компании Oriflame были опубликованы на хакерском форуме RaidForums. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Преступники взломали серверы Oriflamе и выложили отсканированные копии документов клиентов из России и стран СНГ. Представители компании заверили, что мошенники не использовали номера банковских счетов, телефонов и прочие конфиденциальные данные.

Эсперты по кибербезопасности считают, что утечка произошла из резервной копии хранилища, и Oriflamе, скорее всего, не выкупила архив у злоумышленников

По оценкам специалистов, стоимость базы паспортных данных может составлять несколько сотен тысяч долларов.

Ранее Pravda.Ru сообщала о замене российского бумажного паспорта на электронный.

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