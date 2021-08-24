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В России определены регионы, первыми попадающие в зону глобального потепления

Россия

Изменения климата, вызванные таянием ледников и глобальным потеплением, уже начались. По прогнозам Института глобального климата и экологии (ИКГЭ) в России первыми на себе их прочувствуют жители южного и центрального регионов.

В России определены регионы, первыми попадающие в зону глобального потепления

По мнению ученых, необходимо уже сейчас начать разрабатывать меры по адаптации экономик и населения к повышениям температур и засухам.

Кого первого коснётся

Изменения климата первыми почувствуют жители Крыма, Воронежской и Курской областей, а также Ставрополья — эти регионы ученые отнесли к "красной зоне".

Чуть легче погодная ситуация в ближайшие годы будет складываться в Москве, Севастополе, республиках Адыгее и Калмыкии, в краснодарской крае, а также в Рязанской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Орловской и Брянской областях — Росгидромет отнес их к "оранжевой зоне".

Об этом "Известиям" рассказала директор ИКГЭ Анна Романовская.

По ее словам, в остальных регионах еще какое-то время будет сохраняться привычный климатический фон. Романовская подчеркнула, что прогноз не касается Арктики, так как там "ситуация особая".

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Среднегодовая температура воздуха на территории РФ растёт примерно с середины 70-х годов прошлого века, но происходит это незаметно для людей — в среднем на 0,47°С за 10 лет. Однако этот показатель всё же в 2,5 раза выше, чем рост средней глобальной температуры воздуха, которая составляет 0,18°C за тот же промежуток времени.

Минусы потепления

Согласно составленного в ИКГЭ доклада, ожидаются негативные последствия потепления:

  • повышение риска для здоровья населения,
  • рост и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений и опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы — в других;
  • повышение пожароопасности,
  • таяние вечной мерзлоты, что повредит инфраструктуре,
  • нарушение экологического равновесия, которое "аукнется" вспышками инфекционных и паразитарных болезней,
  • увеличение расхода электроэнергии на кондиционирование воздуха летом.

Плюсы потепления

Впрочем, учёные видят в начавшихся процессах и ряд положительных моментов:

  • экономия энергии в отопительный сезон,
  • расширение зон, пригодных для сельского хозяйства, особенно -для растениеводства,
  • улучшение ледовой обстановки и условий транспортировки грузов в арктических морях,
  • облегчение доступа к континентальному шельфу РФ в Северном Ледовитом океане…

Подготовка началась. Пока на бумаге

По поручению президента, еще в прошлом году в России начали разрабатывать план Национальной адаптации, который стал частью доктрины нацбезопасности страны.

Он, как планируется, должен быть готов к 2022 году. А в 2023-ем от слов перейдут к делу.

Первыми "реформы" начнутся в сельском хозяйстве, чтобы обеспечить поддержку необходимого уровня продовольственной и экологической безопасности страны.

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Автор: Ольга Лебедева
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