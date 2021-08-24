Изменения климата, вызванные таянием ледников и глобальным потеплением, уже начались. По прогнозам Института глобального климата и экологии (ИКГЭ) в России первыми на себе их прочувствуют жители южного и центрального регионов.
По мнению ученых, необходимо уже сейчас начать разрабатывать меры по адаптации экономик и населения к повышениям температур и засухам.
Изменения климата первыми почувствуют жители Крыма, Воронежской и Курской областей, а также Ставрополья — эти регионы ученые отнесли к "красной зоне".
Чуть легче погодная ситуация в ближайшие годы будет складываться в Москве, Севастополе, республиках Адыгее и Калмыкии, в краснодарской крае, а также в Рязанской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Орловской и Брянской областях — Росгидромет отнес их к "оранжевой зоне".
Об этом "Известиям" рассказала директор ИКГЭ Анна Романовская.
По ее словам, в остальных регионах еще какое-то время будет сохраняться привычный климатический фон. Романовская подчеркнула, что прогноз не касается Арктики, так как там "ситуация особая".
ДЛЯ СПРАВКИ
Согласно составленного в ИКГЭ доклада, ожидаются негативные последствия потепления:
Впрочем, учёные видят в начавшихся процессах и ряд положительных моментов:
По поручению президента, еще в прошлом году в России начали разрабатывать план Национальной адаптации, который стал частью доктрины нацбезопасности страны.
Он, как планируется, должен быть готов к 2022 году. А в 2023-ем от слов перейдут к делу.
Первыми "реформы" начнутся в сельском хозяйстве, чтобы обеспечить поддержку необходимого уровня продовольственной и экологической безопасности страны.
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