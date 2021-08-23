В Туле задержали с поличным агента спецслужб Украины

Мужчина собирал данные о передовых оружейных разработках.

Центр общественных связей ФСБ заявил, что в Туле задержан с поличным агент спецслужб Украины. Он собирал данные о перспективном российском оружии.

По сообщению ФСБ, гражданин Украины по приказу разведки страны пытался отыскать работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Целью мужчины были вербовка россиян и получение охраняемых законом данных о новейших разработках в области стрелкового вооружения.

По результатам задержания было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Следственные мероприятия продолжаются.

В Тульской области работают более 20 предприятий оборонно-промышленного комплекса, где заняты свыше 30 тысяч человек.

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