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Путин призвал выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей

Россия

По словам президента, инфляция все "подъедает".

Путин призвал выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил дополнительно выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Глава государства считает, что предыдущих выплат пенсионерам недостаточно, потому что они "подъедаются инфляцией".

Предложение президента РФ касается как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Кроме того, Владимир Путин заверил, что Центробанк и правительство предпринимают "адекватные усилия" для борьбы с инфляцией, и предложил осуществить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей всем российским военнослужащим.

Ранее СМИ сообщали, что члены партии "Единая Россия" могут обсудить с президентом новые социальные инициативы на съезде, который должен пройти 24 августа. Поддержка Владимира Путина должна помочь партии повысить рейтинги, упавшие ниже отметки в 30%.

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Автор: Алексей Ткаченко
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