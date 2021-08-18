Москвичи успешно выступили на Международной географической олимпиаде школьников

На XVII Международной географической олимпиаде столичные школьники принесли в копилку сборной России три медали, еще одна на счету ученицы из Санкт-Петербурга.

Никита Панфилов из школы "Летово" и Рустам Бигильдин из школы № 1498 "Московская международная школа завоевали награды высшего достоинства. На счету Ольги Овчинникова из школы № 1561 серебряная медаль.

"Молодцы наши московские школьники! Взяли три медали на Международной географической олимпиаде. Золотые награды у Рустама Бигильдина из школы №1498 и Никиты Панфилова. Вы наша гордость, так держать!" — поздравил москвичей в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин.

Елена Агапова из Санкт-Петербурга завоевала серебро. Всего на счету российской команды четыре медали.

В XVII Международной географической олимпиаде приняли участие команды из 46 стран. Организатором соревнований выступила Турция, однако они проходили в дистанционном формате.

В Международной географической олимпиаде, которая проводится с 1996 года, принимают участие школьники в возрасте от 16 до 19 лет. В каждой команде должно быть не более четырёх человек.