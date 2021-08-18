Путь в Китай и обратно стал короче и дешевле - мост через Амур достроен

Работы по строительству первого железнодорожного моста Китай — Россия полностью завершены.

Уже до конца августа путепровод будет запущен в тестовом режиме. Для движения мост откроют до конца текущего года, а полностью он заработает в 2022 году.

"В условиях стремительного расширения двусторонних отношений между Китаем и Россией железнодорожный мост Тунцзян — Нижнеленинское сыграет важную роль в дальнейшем расширении торгово-экономических обменов между двумя странами", — со ссылкой на экспертов пишет издание GT.

ДЛЯ СПРАВКИ:

7,194-метровый мост через Амур (в китайском варианте — реку Хэйлунцзян) соединил город Тунцзян на северо-востоке Китая провинции Хэйлунцзян с городом Нижнеленинском в России.

С открытием моста Тунцзян станет четвертым пограничным переходом между Китаем и Россией.

Железнодорожное сообщение между Хэйлунцзяном и Москвой сократится на 809 километров и сэкономит 10 часов по сравнению с поездкой через пограничный переход Суйфэньхэ.

"Завершение строительства моста является важной вехой в качестве первого железнодорожного моста между двумя странами, и это значительно расширит масштабы двусторонней торговли и сотрудничества между дальневосточной частью России и Северо-восточным Китаем", — заявил президент Научно-исследовательского института современной китайско-российской региональной экономики Сун Куй.

По мнению российской стороны, мост углубит экономические связи между двумя странами, оптимизирует производство и облегчит промышленную кооперацию.

Эксперты уверены, что железнодорожный мост будет способствовать развитию энергетического и ресурсного сотрудничества между двумя странами, в разы снизив логистические издержки.

К слову, в августе китайская компания China Railway Construction Corp подписала контракт с российской компанией Irkutsk Oil Co на первый этап строительства химического завода в России стоимостью около 614 млн юаней ($94,74 млн). Сообщается, что этот проект создаст более 3000 местных рабочих мест и обеспечит 650 000 тонн полиэтиленовой продукции в год для местной нефтехимической промышленности.

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