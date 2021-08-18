Работы по строительству первого железнодорожного моста Китай — Россия полностью завершены.
Уже до конца августа путепровод будет запущен в тестовом режиме. Для движения мост откроют до конца текущего года, а полностью он заработает в 2022 году.
"В условиях стремительного расширения двусторонних отношений между Китаем и Россией железнодорожный мост Тунцзян — Нижнеленинское сыграет важную роль в дальнейшем расширении торгово-экономических обменов между двумя странами", — со ссылкой на экспертов пишет издание GT.
ДЛЯ СПРАВКИ:
"Завершение строительства моста является важной вехой в качестве первого железнодорожного моста между двумя странами, и это значительно расширит масштабы двусторонней торговли и сотрудничества между дальневосточной частью России и Северо-восточным Китаем", — заявил президент Научно-исследовательского института современной китайско-российской региональной экономики Сун Куй.
По мнению российской стороны, мост углубит экономические связи между двумя странами, оптимизирует производство и облегчит промышленную кооперацию.
Эксперты уверены, что железнодорожный мост будет способствовать развитию энергетического и ресурсного сотрудничества между двумя странами, в разы снизив логистические издержки.
К слову, в августе китайская компания China Railway Construction Corp подписала контракт с российской компанией Irkutsk Oil Co на первый этап строительства химического завода в России стоимостью около 614 млн юаней ($94,74 млн). Сообщается, что этот проект создаст более 3000 местных рабочих мест и обеспечит 650 000 тонн полиэтиленовой продукции в год для местной нефтехимической промышленности.
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