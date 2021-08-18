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Кадыров: США финансируют Талибан* так же, как раньше Бен Ладана

Россия » Юг » Грозный

Захват Афганистана талибами* — это “очередная американская афера против мусульман".

Кадыров: США финансируют Талибан* так же, как раньше Бен Ладана

Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров, который предположил, что террористическая группировка контролируется Вашингтоном.

Видеозапись выступления лидера Чечни опубликована одним из его сыновей Адамом. На видео Кадыров призвал всех быть начеку.

Кадыров: США финансируют Талибан* так же, как раньше Бен Ладана

“Америка придумала еще одну аферу против мусульман. Они сказали, что никогда не выйдут из Афганистана, а теперь бросили всех и убежали, - сказал Кадыров. - Представьте себе, в течение десятилетий там умирали люди. Пять лет назад погибло уже более двух миллионов мирных жителей!»

По словам чеченского лидера, "Талибан*" — это американский проект, и ему нельзя доверять. Он сравнил организацию с Бен Ладеном, бывшим лидером "Аль-Каиды*", которую Вашингтон финансировал в войне против Советского Союза в 1980-х годах.

“Поэтому нам и нашим союзникам нужно укреплять наши границы, готовиться к худшему”, - продолжил он, отметив, что узбеки, таджики, киргизы и туркмены должны хорошо защищать свои границы.

«Для нас это не проблема. Мы остановим любого, кто угрожает нашему государству, нашему суверенитету и нашему народу”, - сказал он.

Напомним, Кадыров - ярый мусульманин, регулярно выступает против террористических организаций, таких как "Исламское государство*" (ранее ИГИЛ*).

*организация, запрещенная в РФ

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Автор: Ольга Лебедева
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