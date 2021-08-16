Эксперт оценил вероятность наплыва в Россию беженцев из Афганистана

Беженцы обычно стремятся уйти в соседние страны.

Директор бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусатор Эсоев прокомментировал ситуацию с возможным наплывом афганских беженцев в Россию. Слова эксперта передает издание РИА Новости.

Эсоев отметил, что окончательной ясности в данном вопросе пока нет, но наплыва беженцев в Россию быть не должно. По словам эксперта, беженцы обычно пытаются уйти в соседние страны, чтобы можно было в любой момент быстро вернуться на родину, но с учетом контроля движения "Талибан"* над границами государства, в настоящий момент, переселение афганцев в страны Центральной Азии маловероятно:

Сейчас ни в Таджикистане, ни в Узбекистане нет беженцев афганских. Такого нет, что сформировались лагеря и группы. В Средней Азии пока спокойно.

Также пока непонятно, какой будет структура власти в Афганистане, ведь это тоже повлияет на способность афганцев покинуть родину, заключил Эсоев.

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