Из-за сильных ливней количество подтопленных в Краснодарском крае домовладений увеличилось до 1,3 тыс. Также подтоплено более 1,6 тыс. придомовых территорий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что количество подтопленных из-за непогоды на Кубани домовладений составляет 352, а придомовых участков — 878.
Проведена эвакуация 989 детей из пяти лагерей. 847 местных жителей разместили в пункты временного размещения, в том числе 588 детей. Из частных домовладений в станице Старотитаровской Темрюкского района спасатели эвакуировали 25 человек.
Около 108 тыс. жителей 11 населённых пунктов остались без электричества.
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
В 14 муниципалитетах введён режим ЧС.
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