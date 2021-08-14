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108 тыс. жителей Краснодарского края остались без света из-за непогоды

Россия » Юг » Краснодар

Из-за сильных ливней количество подтопленных в Краснодарском крае домовладений увеличилось до 1,3 тыс. Также подтоплено более 1,6 тыс. придомовых территорий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что количество подтопленных из-за непогоды на Кубани домовладений составляет 352, а придомовых участков — 878.

Проведена эвакуация 989 детей из пяти лагерей. 847 местных жителей разместили в пункты временного размещения, в том числе 588 детей. Из частных домовладений в станице Старотитаровской Темрюкского района спасатели эвакуировали 25 человек.

Около 108 тыс. жителей 11 населённых пунктов остались без электричества.

Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

В 14 муниципалитетах введён режим ЧС.

 

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Автор: Снежана Шахова
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