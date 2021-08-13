Познер заявил, что Путина в России заменит женщина

Журналист Владимир Познер ответил на своем официальном сайте на вопрос, может ли женщина стать президентом России.

По мнению телеведущего, на данный момент российские женщины находятся в неравном положении с мужчинами в политическом и социальном плане, но многим из них уже удается занимать высокие посты в бизнесе и других сферах жизни. Поэтому журналист не исключает, что в скором времени женщина сумеет стать и президентом страны:

"Я не сомневаюсь, что сегодняшнее молодое поколение станет свидетелем такого важнейшего события".

Кроме того, Познер считает, что женщины не такие агрессивные, как мужчины, и лучше умеют решать вопросы мирным путем без применения силовых средств. Телеведущий отметил, что с удовольствием поддержал бы идею женщины-президента.

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