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На юг России движется опасный мезоциклон

Россия

Юг России оказался под угрозой из-з надвигающегося компактного циклона. Наибольшую опасность мезоциклон представляет для Крыма. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "РИА Новости".

На юг России движется опасный мезоциклон

На юге России формируется мезоциклон — циклон с большой энергией. Как утверждает Вильфанд, циклон распространяется на сотни километров в сжатом и концентрированном виде. По прогнозу метеоролога, в следующие трое суток циклон будет в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и на Черноморском побережье.

Вильфанд добавил, что в Крыму уже наблюдается сильный дождь, крупный ветер со скоростью до 25 м/с. Температура воздуха держится на уровне +30 градусов.

Ранее пресс-служба республиканского МЧС объявила штормовое предупреждение. В МЧС заявили, что высока вероятность подтопления территорий, нарушения транспортной системы и повреждения сельскохозяйственных зон.

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На юг России движется опасный мезоциклон
Автор: Владан Джурич
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