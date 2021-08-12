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Сергей Миронов рассказал, как Владимир Путин спас его от бандитов

Россия

Владимир Владимирович работал в то время директором ФСБ.

Сергей Миронов рассказал, как Владимир Путин спас его от бандитов

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов поделился с изданием Znak.com историей о том, как Владимир Путин, работавший директором ФСБ в конце "девяностых", помог ему в противостоянии с организованной преступностью.

Миронов не стал вдаваться в подробности, но отметил, что Путин едва ли не спас ему жизнь и очень сильно помог в борьбе с представителями так называемого бандитского Петербурга.

В 1990-х Сергей Миронов был депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, после чего работал замначальника предвыборного штаба Путина во время первой президентской кампании. Далее Миронов стал быстро подниматься по карьерной лестнице: с 2001 по 2011 год он был спикером Совета федерации, а потом приступил к работе в Государственной думе.

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева
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