Владимир Владимирович работал в то время директором ФСБ.
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов поделился с изданием Znak.com историей о том, как Владимир Путин, работавший директором ФСБ в конце "девяностых", помог ему в противостоянии с организованной преступностью.
Миронов не стал вдаваться в подробности, но отметил, что Путин едва ли не спас ему жизнь и очень сильно помог в борьбе с представителями так называемого бандитского Петербурга.
В 1990-х Сергей Миронов был депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, после чего работал замначальника предвыборного штаба Путина во время первой президентской кампании. Далее Миронов стал быстро подниматься по карьерной лестнице: с 2001 по 2011 год он был спикером Совета федерации, а потом приступил к работе в Государственной думе.
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