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Донской регион обновил рекорд по урожаю хлеба в России

Россия » Юг » Ростов-на-Дону
В Ростовской области завершилась уборка ранних зерновых. Как сообщил в Instagram губернатор региона Василий Голубев, аграрии Дона поставили новый рекорд в битве за урожай.
 
урожай

"Донские хлеборобы побили собственный исторический рекорд по сбору ранних зерновых! Их в Ростовской области собрано 12 млн 685 тысяч тонн. Это даже больше, чем было у нас в самом щедром на урожай 2017 году, когда валовой сбор ранних зерновых составил 12 млн 650 тысяч тонн", — написал губернатор.

Лидерами по валовому сбору стали следующие районы Ростовской области:

  • Сальский (781,5 тыс. тонн);
  • Зерноградский (658,1 тыс. тонн);
  • Зимовниковский (640,4 тыс. тонн).

98% урожая составляет продовольственное зерно высокого качества.

Еще неделю назад Василий Голубев сравнил местных аграриев с олимпийцами, ведь им пришлось бороться за лучший результат в экстремальных условиях, как и российским спортсменам на Олимпиаде в Токио.

"Селяне, как и олимпийцы, настоящие герои. Потому что сложно работать в условиях аномальной жары, потому что убирать урожай нужно очень быстро. Хлеб всему голова", — отмечал ранее губернатор.

Средняя урожайность на данный момент составила 37,9 ц/га, то есть почти на три центнера выше, чем в прошлом году. У земледельцев Мясниковского района показатель вообще зашкаливает — 52,4 ц/га.

Напомним, что в прошлом году, который был непростым не только из-за пандемии, но и из-за длительной засухи, Ростовская область все же заняла первое место в стране по производству зерновых культур, лидировала она и по объемам экспорта продукции АПК.

Стоит вспомнить, что еще 8-10 лет назад регион собирал гораздо меньше зерна. Получается, что Ростовская область практически удвоила производство, при этом как раз в этом году исполняется 8 лет продовольственным санкциям, которые ввели против России.

Несмотря на трудности, Ростовская область не только в полном объеме обеспечивает зерном своих жителей, но и увеличивает экспортный потенциал. В общем объеме экспорта ее доля составляет почти 19%.

Стоит напомнить, что донские хлеборобы сильно переживали за урожай, поскольку сеяли озимые в период засухи, однако благодаря выпавшим весной осадкам ситуация резко изменилась в лучшую сторону.

Губернатор поблагодарил сельских жителей за их тяжелый труд и пожелал им успехов в уборке поздних зерновых. Итоговый результат станет известен в ноябре.

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Автор: Ирина Гусакова
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