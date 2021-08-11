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Губернатор Ростовской области проверил строительство спортобъектов

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

9 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал на строительных площадках возводимых в Ростове-на-Дону спортивных объектов, таких как

Губернатор Ростовской области проверил строительство спортобъектов
  • ФОК "Левенцовский",
  • комплекс спецтрасс для занятий велоспортом и маунтинбайком на гребном канале "Дон",
  • манеж в училище олимпийского резерва.

Глава региона также в ходе рабочей поездки ознакомился с реконструкцией стадиона в лицее №58.

В планах подрядчиков — к концу года завершить основные работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса, также уже в апреле 2022 года будет завершено строительство крытого манежа на территории Ростовского училища олимпийского резерва. Объект будет пригоден для проведения соревнований, также там будут проходить тренировки местных команд, в том числе гандбольного клуба "Ростов-Дон".

На данный момент ФОК "Левенцовский" уже обзавелся искусственным футбольным полем. Инвестор комплекса, ГК "Чайка", объявил также о том, что в рамках реализации первого этапа был построен зал для соревнований по мини-футболу, волейболу, гандболу и баскетболу с трибунами на 500 зрительских мест. В этом же комплексе планируется открытие и фитнес-клуба с тренажерным залом. В планах на ближайшее будущее — возведение крыши и работы по внутренней отделке.

До конца 2024 года будет построен еще один корпус — здание в три этажа с бассейном и ледовой ареной.

Инвесторы полагают, что ФОК сможет каждый день принимать до пяти тысяч человек.

На данный момент к комплексу уже подведены основные коммуникации — есть электричество и вода.

"Левенцовский микрорайон — один из молодых и динамично развивающихся в донской столице. Новый спортивный объект — ФОК — создаст в этой части города новое качество жизни, поэтому нужно продолжать помогать инвестору в реализации проекта", — отметил губернатор.

Второй объект, который строится на территории училища олимпийского резерва в рамках нацпроекта "Спорт — норма жизни", — крытый манеж (его площадь занимает порядка 5 тысяч кв. метров), — готов уже на 43,3%. Корпуса уже возведены, внутри здания строится спортивная площадка с трибунами.

Планируется, что манеж заработает уже в апреле будущего года, там будут проходить тренировки и матчи гандбольного клуба "Ростов-Дон". А Дворец порта, где сейчас тренируется донская команда, с 2022 года будет закрыт на капремонт.

Дождался своего звездного часа и стадион в лицее №58. Обновленный стадион был открыт в конце июля, но уже стал местом притяжения жителей микрорайона, причем заниматься туда ходят не только дети.

"Здорово, что в этом году — году Олимпиады — администрация города сделает 18 пришкольных стадионов. Но останавливаться на этом нельзя. Потребность в спортивных объектах у ростовчан гораздо больше, и необходимо удовлетворять интерес жителей к занятиям физкультурой и спортом", — заявил Василий Голубев.

Глава региона побывал также и на гребном канале "Дон", проинспектировал то, как идут работы по приведению инфраструктуры водного объекта в соответствие с международными требованиями. Губернатор ознакомился с ходом создания спортивных площадок, в том числе комплекса специализированных трасс для занятий велоспортом. Столь пристальное внимание к объекту обусловлено тем, что на канале в августе 2023 года пройдет первенство Европы по академической гребле среди молодежи. Это будет первое в новейшей истории России состязание международного уровня по данному виду спорта.

Акватория гребного канала соответствует требованиям международной федерации гребного спорта по всем критериям: это и глубина, и наличие обводного канала, и длина. Теперь же осталось дело за малым — создать возможность для размещения обеспечивающих структур. Предстоит подготовить пространство для работы секретариата, судейской коллегии на финише и комментаторов. Также будет создана еще одна трибуна на 2 000 мест, уже имеющаяся будет отремонтирована.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина
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