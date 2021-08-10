Жителям Подмосковья объяснили, что нельзя делать при встрече с дикими животными

В Подмосковье участились встречи жителей с дикими животными. О том, как себя вести при встрече с представителями дикой фауны, рассказали специалисты Минэкологии Московской области.

В первую очередь ни в коем случае нельзя паниковать. Важно соблюдать дистанцию и не отгонять от себя диких зверей, пояснили эксперты.

Увидев диких животных, нужно сразу позвонить в Единую диспетчерскую службу по номеру 112, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Диспетчеры в свою очередь связываются с соответствующими ведомствами, ветеринарной станцией и компаниями по отлову животных.

Далее на место выезжают специалисты, которые уже будут принимать решение о дальнейших действиях в зависимости от того, насколько опасно животное для человека.

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