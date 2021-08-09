В России будут проводить раздельные сессии для привитых и непривитых студентов

Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил целесообразности разделения процесса обучения для привитых и не привитых от коронавируса студентов.



Соответствующие предписания утвердили 29 июля. Они будут актуальны до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Для принятия решений о введении данных мер в первую очередь должен учитываться общий фон распространения заболеваемости. Также необходимо правильно оценивать технические средства организации дистанционного обучения.

В своем решении Минобрнауки обращает повышенное внимание на то, что для студентов, которые могут предоставить документы, подтверждающие наличие у них антител к COVID-19, образовательный процесс должен проходить в обычном режиме.

Ведомство дает ВУЗам следующие рекомендации на ближайший учебный год:

Организовать обучение в очном формате для привитых студентов,

Необходимо своевременно вакцинировать студентов, прибывших в Россию из-за границы,

Раздельное проведение экзаменов для вакцинированных и не вакцинированных от коронавируса студентов.

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