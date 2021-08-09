Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил целесообразности разделения процесса обучения для привитых и не привитых от коронавируса студентов.
Соответствующие предписания утвердили 29 июля. Они будут актуальны до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
Для принятия решений о введении данных мер в первую очередь должен учитываться общий фон распространения заболеваемости. Также необходимо правильно оценивать технические средства организации дистанционного обучения.
В своем решении Минобрнауки обращает повышенное внимание на то, что для студентов, которые могут предоставить документы, подтверждающие наличие у них антител к COVID-19, образовательный процесс должен проходить в обычном режиме.
Ведомство дает ВУЗам следующие рекомендации на ближайший учебный год:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.