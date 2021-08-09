По России прокатилась волна "выбрасывания детей" из окон

Лето -2021 запомнится россиянам не только удушающей жарой, лесными пожарами и мощными ливнями — здесь уж кому как повезло. И не приходом третьей волны коронавируса.

А каким-то почти массовым "безумием", вдруг охватившим родителей маленьких детей. Причем таким сильным, что они стали выбрасываться из окон с малышами на руках…

Вот только три последних примера

Екатеринбург

4 августа в Екатеринбурге молодая женщина "шагнула" в окно третьего этажа с двухлетним сыном на руках.

Как рассказали в региональном Следкоме, 30-летняя Ксения М. в тот день звонила в полицию в поисках управы на мужа, который ее якобы избивал. Но когда участковый пришёл по указанному адресу, она — по его словам — "была в неадекватном состоянии". Говорить с полицейским женщина отказалась и, схватив ребенка, закрылась на балконе.

Участковый вызвал скорую психиатрическую бригаду, а пока ждал медиков, попытался сам "достать" Ксению с балкона. Но не успел — она шагнула через перила, держа в руках сына.

Им обоим повезло: оба остались живы и сейчас с ними работают врачи.

Полиция же ищет ответ на сакраментальный вопрос: почему молодая мать сделала то, что сделала. Тем более оказалось, что муж, что называется, "ни сном, ни духом" — его вообще в тот день рядом с семьёй не было.

— Глава семьи днем ранее привез жену с ребенком в квартиру к родственникам и оставил их, а сам вернулся домой. Через некоторое время он стал звонить супруге, но та не брала трубку. Он заволновался и приехал. Но она уже совершила свой необдуманный поступок, — рассказал журналистам Валерий Горелых, руководитель пресс-службы отдела полиции Екатеринбурга.

Женщине предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Если она будет признана вменяемой, то ей светит до 15 лет тюрьмы — дело возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Москва

4 августа 24-летний москвич выбросил из окна пятого этажа своего трехлетнего сына.

Леонид Кудрявцев крупно поругался с тещей. А потом "со злости" схватил сына и бросил его в окно.

Позже стали известны подробности жизни семьи. Оказывается, малыш находился под опекой бабушки. А отец в тот ставший роковым день, приняв на грудь, пришел к ним в гости. Слово за слово — теща с зятем поругались. Последний решил сорвать злость на ребенке и выбросил его из окна.

"Ленька не работал и не хотел работать, зато выпивать любил всегда. А в последнее время у него глаза стали просто бешеные. Я думаю, что перешёл на какой-то наркотик", — рассказала бабушка пострадавшего ребенка.

Сам мужчина, поняв, что натворил, пустился в бега. Но его быстро поймали. Видео первого допроса появилось на сайте следственного комитета.

На нем он ничего не говорит про ссору и вспышку злости, а утверждает, что "хотел помочь сыну, облегчить мальчику страдания, которые тому причиняли какие-то кристаллы под кожей".

Сейчас мальчик находится в реанимации. У него диагностированы ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг и ушиб легкого, а ещё переломы ребер, закрытый перелом шейки бедра и нижней трети бедренной кости со смещением. Врачи пока не дают никаких прогнозов.

А вот с отцом все понятно: экспертиза на наркотики и обследование у психиатра. А потом — суд.

Новосибирск

5 августа 32-летняя пьяная женщина устроила дебош в своей квартире. Соседи вызвали полицию, поскольку беспокоились о маленьком сынишке дамы. Но сибирячка общаться с мужчинами в форме и тем более ехать с ними в отдел отказалась наотрез. А попыталась, схвати на руки сынишку, сбежать через окно — слава Богу — первого этажа.

Ей это не удалось, она упала и уронила ребенка на землю. Да так, что сейчас он в больнице. А горе-мамаша в СИЗО.

По словам местных полицейских, эта "родительница" им хорошо известна, поскольку состоит на всех возможных видах профучета.

Что происходит?

Казалось бы, что все рассказанные сейчас истории никак между собой не связаны: разные города, разные ситуации, разные "портреты" преступников. Но есть между ними и нечто общее:

во всех случаях на жизнь детей покушались их собственные родители.

Мир сошел с ума — вот первое объяснение этому, которое приходит на ум. Ведь даже животные никогда не способны навредить своему потомству. А тут — люди…

Комментарий психолога

Что происходит? Pravda.Ru обратилась с этим вопросам к семейному психологу Оксане Куриленко.

— Я думаю, что говорить о какой-то тенденции или массовом помешательстве всё же не стоит. Все перечисленные случаи абсолютно разные. И взрослые, совершившие эти ужасные поступки, поступили так, как поступили каждый по своей причине: у кого-то либо "взбрыкнула" психика — полицейский же упоминает, что женщина, шагнувшая в окно "была в неадеквате". Здесь нужно с ней и с ее семьей работать. Вполне возможно, что она в депрессии находилась, или ссора какая-то была — да масса может быть причин.

С отцом, вышвырнувшим сына с пятого этажа, явно психиатры или наркологи — экспертиза покажет — работать должны. Если у него проблемы по их профилю, то на месте мальчика мог оказаться, кто угодно — кто ближе в момент "глюка" оказался, тот бы и полетел.

Третий случай вообще, скорее всего случайность. И горе-мамаша не хотела сыну навредить. Она же его не оставила, когда от "плохих полицейских" убегала, а с собой взяла…

Так что, не надо пытаться искать черную кошку в темной комнате — нет ее там.